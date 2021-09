Scuola: fonti ministero Istruzione, no mascherine con vaccino è in decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità togliere la mascherina nelle classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale è prevista dal decreto legge varato dal governo lo scorso 6 agosto con le misure urgenti per l'avvio del nuovo anno scolastico. È quanto ricordano fonti del ministero dell'Istruzione. Le stesse fonti chiariscono chiariscono che, insieme al Ministero della Salute, tenuto conto anche degli aspetti legati alla privacy, si sta ora lavorando per l'attuazione di questa novità che non vuole assolutamente creare discriminazioni, quanto piuttosto consentire un progressivo ritorno alla normalità all'interno delle aule in corrispondenza dell'avanzamento del piano vaccinale. (Rin)