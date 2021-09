Spagna: Covid, 39,4 per cento giovani tra 12 e 19 anni ha completato vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 39,4 per cento dei giovani spagnoli tra i 12 e i 19 anni ha completato il processo di vaccinazione contro il coronavirus. Quella dei preadolescenti e degli adolescenti risulta la fascia d'età in cui la percentuale della popolazione vaccinata sta crescendo più velocemente in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Il ministero della Salute spagnolo ha riferito che il 71,5 per cento della popolazione è completamente vaccinata, pari a 33,9 milioni di persone, mentre al 77,3 per cento è stata somministrata almeno una dose. Dall'inizio del programma di vaccinazione, le comunità autonome hanno inoculato 66.788.317 dosi, 323.587 ieri. (Spm)