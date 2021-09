Roma 2021: Revoluzione civica consegna liste a sostegno della candidatura di Lozzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Revoluzione civica "è riuscita a depositare le sue liste al Comune di Roma e in tutti i 15 Municipi". Lo scrive su Facebook Monica Lozzi, per Revoluzione civica. "Questo può sembrare un risultato di poco conto, ma credetemi, riuscirci è stata una vera e propria impresa. Perché? Perché non abbiamo altro sostegno economico che non siano le micro-donazioni di candidati e simpatizzanti, perché non possiamo permetterci l'organizzazione faraonica dei grandi partiti, perché per i media quasi non esistiamo, ma nonostante questo, siamo riusciti a raggiungere un obiettivo storico e per molti impossibile. Una neonata lista civica, da sola, senza coalizioni e apparentamenti, è riuscita ad essere presente su tutta Roma. Incredibile ed entusiasmante, direi. Nonostante la grande stanchezza dovuta a giornate convulse e notti insonni, oggi prevale l'orgoglio e la consapevolezza di far parte di un gruppo eccezionale, fatto di persone mai dome, che mette Roma al centro e che per lei dà tutto. È grazie a voi se tutto questo è successo". (Com)