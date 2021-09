Afghanistan: colloquio Rutte-Johnson, sfruttare ogni opportunità per nuove evacuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha intrattenuto una conversazione telefonica con l’omologo britannico, Boris Johnson, sulla situazione in Afghanistan. “Stiamo lavorando insieme a stretto contatto, sia dall'Aia che da Londra e nella regione, per sfruttare ogni opportunità per ulteriori evacuazioni”, ha scritto Rutte su Twitter. In precedenza il premier olandese ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando come sia fondamentale tenere fede "alla parola data ai talebani che l'Afghanistan non tornerà ad essere una base da cui i gruppi terroristici sono liberi di operare a livello internazionale". (Beb)