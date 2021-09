Covid: Maselli (Fd'I), singolare che D'Amato non sapesse del drone su spiagge ad Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo alquanto singolare che l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, così presente e attento nel seguire e gestire le attività del suo assessorato, fosse all'oscuro di un'iniziativa cosi inconsueta e particolare come quella presa dalla Asl Roma 3 di far volare un drone sul litorale di Ostia per rilevare la temperatura dei bagnanti. O l'assessore D'Amato non sapeva dell'iniziativa, ed è grave, o sapeva ma resosi conto dell'errore ha fatto marcia indietro. D'altronde utilizzare un drone per rilevare se le persone hanno la febbre (e presumibilmente il covid) non ha senso e suscita forti dubbi in materia di tutela della privacy. Diversamente se lo stesso venisse utilizzato come strumento eccezionale per la sorveglianza sanitaria o per il trasporto di sangue o farmaci". Lo dichiara in una nota il consigliere della regione Lazio di Fratelli d'Italia Massimiliano Maselli. (Com)