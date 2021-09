Brasile: coronavirus, governo stanzia 1,1 miliardi di real per Stati e municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha stanziato 1,1 miliardi di real (179 milioni di euro) in favore di stati e municipi per sostenere la lotta contro la pandemia di nuovo coronavirus. La maggior parte del denaro sarà trasferito al Fondo sanitario nazionale che li distribuirà a sua volta agli enti locali. I fondi dovranno essere investiti in assistenza sanitaria per procedure di media e alta complessità, alleviare la strutturazione di servizi urgenti e di emergenza, pagamento del piano sanitario primario, oltre che in programmi di formazione in ambito sanitario. Parte del denaro andrà alla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) che li impiegherà nell'acquisto e distribuzione di vaccini, il mantenimento dei laboratori e la ricerca clinica in patologie altamente complesse di donne, bambini e adolescenti. (Brb)