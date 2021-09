Vaccino: Speranza, per far crescere percentuale immunizzati valutiamo obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La percentuale della popolazione vaccinata è alta ma vogliamo che questo numero cresca e quindi valutiamo decisioni, anche in questi giorni, per estendere l’uso del certificato verde e non ci precludiamo la possibilità, qualora ci fosse bisogno, di utilizzare anche l’obbligo della vaccinazione”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della firma del Memorandum d'Intesa con gli Stati Uniti in tema di salute e ricerca scientifica. “Credo che le parole e l’impianto indicato ieri dal presidente Draghi sia la linea giusta: il Covid - ha aggiunto - è ancora un nemico insidioso ed i vaccini sono lo strumento per combatterlo. Dunque daremo una spinta molto forte per far salire ancora la percentuale di italiani vaccinati”. (Rin)