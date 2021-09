Ostia, Figliomeni-Cologgi (Fd'I): due pesi e due misure del M5s su esibizione Niko Pandetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo inaccettabile l'esibizione di Niko Pandetta alla manifestazione canora voluta e finanziata dal X Municipio, quindi con i soldi dei cittadini, al 'Villaggio dello sport - X Village' in programma sul lungomare di Ostia". Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina, e Dario Cologgi, dirigente FdI del X Municipio. "Si tratta di un territorio che porta ancora le cicatrici del fenomeno mafioso e che ha sofferto e ancora oggi soffre per facili etichette e per la presenza di situazioni ancora abbastanza oscure. Ancora una volta il Movimento cinque stelle, che più e più volte si è riempito la bocca con la parola 'onestà', vuoi per superficialità, vuoi per incompetenza, fa tornare alla ribalta vicende che speravamo di non dover più affrontare fra l'altro rischiando che i nostri giovani prendano ad esempio un modello che modello non è e non lo potrà essere mai finché non romperà definitivamente e concretamente con quel torbido passato. Auspichiamo un rapido intervento da parte delle Istituzioni volto ad evitare l'esibizione canora e chiarire una vicenda che ha dell'incredibile". (Com)