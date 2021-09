Mobilità: eventi e potature, così cambia la viabilità a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 19 alle 21 di domani e domenica, e in tutti i fine settimana di settembre, sarà chiuso al transito viale dell'Archeologia a Roma per fare posto a un evento culturale. Con le stesse modalità sarà chiusa al traffico anche via Mechelli, tra via Tanfro e piazza Bozzi. Deviate le linee di bus. Sono indicazioni rese note da "Roma mobilità". Lunedì, martedì e mercoledì prossimi, e negli stessi giorni della settimana successiva, sono in programma lavori di potatura in viale Palmiro Togliatti, tra via Prenestina e via Durante-via dei Ciliegi. Dalle 7,30 a cessate esigenze, il tram 14 percorrerà lo stesso itinerario della linea 5 tra Termini e piazza dei Gerani. Tra via Prenestina, altezza via Bresadola, e viale Togliatti il tram sarà sostituito da bus navetta. Le potature si ripeteranno anche tra lunedì e mercoledì della settimana successiva. Domenica e lunedì, in Campidoglio, è in programma il G20 dei ministri della Salute. Alcune zone del Centro saranno chiuse per motivi di sicurezza con la conseguente deviazione delle linee del trasporto pubblico. Aggiornamenti e dettagli in tempo reale su romamobilita.it (Com)