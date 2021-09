Cile: ong denuncia incitamento alla discriminazione omosessuale nella Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Ong per i diritti omosessuali del Cile ha denunciato l'Accademia di guerra della Marina militare per "aver impartito ai suoi studenti contenuti che incitano all'odio e la discriminazione e che danneggiano la dignità di lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali e queer". La denuncia, avanzata dal Movimento per l'integrazione e la liberazione omosessuale (Movilh), rimanda al contenuto di un articolo pubblicato nella rivista dell'Accademia di guerra navale a nome dell'ex comandante in capo della marina in congedo, Miguel Vergara Villalobos. Nello scritto si descrive l'omosessualità come una "tirannia", una "immoralità", e un "atteggiamento sessuale depravato" che "smantella le norme sessuali"i. L'articolo cita passaggi di un libro della sociologa tedesca ultra cattolica, Gabriele Kuby, dove si afferma tra le altre cose che "il desiderio di libertà si è tradotto nella dissolutezza e nell'ideologia di genere, che a sua volta ha sovvertito la sessualità umana". (segue) (Abu)