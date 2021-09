Cile: ong denuncia incitamento alla discriminazione omosessuale nella Marina militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo nuovo discorso di odio implica l'intromissione delle Forze armate in materia legislativa e civile in quanto si tratta di un intervento recente, pubblicato dopo la legge antidiscriminazione, dopo lo scoppio delle proteste sociali e dopo tutti i cambiamenti che il Paese ha vissuto a favore dell'uguaglianza", ha affermato il portavoce della Ong, Oscar Rementeria. "La Marina militare deve offrire scuse pubbliche, mentre il ministro della Difesa, Baldo Prokurica, deve assumere la responsabilità che gli spetta" ha aggiunto."Ci aspettiamo sanzioni esemplari contro i responsabili di questo abuso, mentre in parallelo chiederemo alla Marina Militare il ritiro immediato di questi contenuti, l'offerta di scuse pubbliche e un chiarimento su quanto accaduto a ciascuna delle persone che ha diseducato e insegnato con contenuti falsi e odiosi che incitano alla violenza" ha concluso il portavoce della Ong. (Abu)