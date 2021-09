Usa: Biden, legge sull'aborto del Texas è antiamericana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che la decisione della Corte suprema degli Stati Uniti di non bloccare la legge sull’aborto entrata mercoledì in vigore in Texas, che vieta l’interruzione di gravidanza dopo sei settimane dal concepimento, è quasi “antiamericana”. Parlando ai giornalisti alla Casa Bianca Biden ha dichiarato di avere chiesto al dipartimento di giustizia di valutare se ci sono modi all'interno della legge esistente per limitare l'azione degli individui che applicano una legge statale. "La cosa più pericolosa della legge del Texas è che crea una sorta di sistema di vigilanza", ha detto Biden, secondo quanto riferisce la "Cnn". “E’ quasi antiamericano quello di cui stiamo parlando". (Nys)