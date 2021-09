Milano 2021: Conte (lista Beppe Sala), proroga collegamenti con Linate importante per finanza e città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I collegamenti tra Milano Linate a Londra resteranno operativi fino almeno a ottobre 2022, con una proroga voluta dal ministro Giovannini nel nuovo decreto infrastrutture: "È un'ottima notizia per il mondo finanziario e per l'economia della città, che ha ancora più valore se consideriamo gli investimenti fatti per il potenziamento della nuova area imbarchi, inaugurata alla presenza del Presidente Mattarella", afferma in una nota Emmanuel Conte, capolista della lista Beppe Sala. "La proroga è un importante tassello che completa l'investimento fatto sulla nuova linea M4 e i nuovi slot su cui prevede di investire anche Ita, la nuova compagnia di bandiera. Non dimentichiamoci poi dell'indotto portato dall'aeroporto, centinaia di posti di lavoro, dal catering alla logistica. Milano e Londra sono due capitali finanziarie che in futuro avranno ancora molti scambi da concretizzare" conclude Conte. (Com)