Brasile: accordo tra governo e stato di Minas Gerais per creare centro ricerca vaccini

- Il ministero della Scienza, tecnologia e innovazione del Brasile e il governo dello stato di Minas Gerais e l'Università federale del Minas Gerais (Ufmg) hanno firmato un accordo per la creazione di un centro nazionale di ricerca sui vaccini (CnVacinas). L'obiettivo è istituire un laboratorio dove realizzare progetti di ricerca e sviluppo relativi a tecnologie associate a vaccini, kit diagnostici e farmaci. Si prevede che il centro sosterrà anche altri istituti di ricerca e svolgerà attività di formazione. L'intenzione è quella di lavorare in partnership con il settore privato, con accordi di trasferimento tecnologico con le aziende. Una delle strategie sarà quella di favorire la creazione di aziende per la vendita dei prodotti sviluppati presso il centro. Il ministero dovrebbe investire 50 milioni di real (8,1 milioni di euro) nella nuova struttura. Il governo di Minas Gerais dovrebbe contribuire con altri 30 milioni di real (4,8 milioni di euro). Il ministro della Scienza, tecnologia e innovazione, Marcos Pontes, ha sottolineato che "il centro salverà milioni di vite di brasiliani e cittadini di altri paesi". (Brb)