Ambiente: Macron, vertice One Ocean in Francia tra fine 2021 e inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 in Francia si terrà il vertice ambientale "One Ocean". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron da Marsiglia. "La Francia organizzerà nei prossimi mesi quello che abbiamo fatto per la biodiversità all'inizio dell'anno, e cioè un 'One Ocean Summit' che consisterà nel mettere scienziati, attori economici, attori regionali e Nazioni Unite attorno al tavolo", ha affermato Macron in una dichiarazione alla stampa. Il capo dello Stato ha poi sottolineato che il vertice si potrebbe tenere a Parigi o in un'altra città. L'obiettivo è quello di "lanciare iniziative in materia di ricerca" e di "giurisdizione internazionale" per "completare il diritto internazionale che ci permetterà di proteggere questo spazio", ha affermato il presidente. (Frp)