Brasile: governo federale ha digitalizzato il 71 per cento dei servizi pubblici (2)

- Il primo è la trasformazione dei servizi stessi, che richiede in media circa cinque mesi tra l'identificazione e il completamento del processo. Il secondo fronte prevede l'unificazione dei canali in modo che la comunicazione e l'esperienza dell'utente siano standardizzate. Ciò avviene attraverso il canale Gov.br, dove ogni cittadino ha un unico login per accedere ai vari servizi e che conta già 112 milioni di persone registrate. Il terzo aspetto è la condivisione delle informazioni tra le agenzie governative e l'amministrazione delle banche dati. Questo processo viene realizzato attraverso la piattaforma Conecta. Infine, adeguamento al processo di raccolta ed elaborazione delle informazioni alla Legge generale sulla protezione dei dati che stabilisce obblighi e regole per la gestione degli atti, anche per la pubblica amministrazione. (Brb)