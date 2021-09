Cile: nuovo attacco incendiario in Araucania, a fuoco 12 camion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dodici camion sono andati a fuoco in un incendio doloso avvenuto all'alba di venerdì nella regione dell'Araucania, nel sud del Cile. L'episodio, segnalano i media locali, si inserisce nel contesto di una scalata di violenza nella denominata Macrozona Sud, che le autorità cilene attribuiscono da una parte alle rivendicazioni della popolazione indigena mapuche sulle terre ancestrali, ma anche alla forte presenza di organizzazioni legate al traffico di droga ed al contrabbando di legname. Gli automezzi incendiati appartengono ad una società di costruzioni, che denuncia di aver subito danni anche a capannoni e macchinari. Sul posto sono intervenuti diverse unità dei vigili del fuoco dei comuni di Temuco e Nueva Imperial mentre sulle cause stanno indagando magistratura e polizia (Carabineros). Al momento non sono ancora state fatte rivendicazioni sull'attentato. Giovedì scorso, nella regione del Biobio un altro incendio di origine dolosa si è concluso con la morte di due persone. (segue) (Abu)