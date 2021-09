Cile: nuovo attacco incendiario in Araucania, a fuoco 12 camion (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macrozona sud ha vissuto un'ondata di violenza nell'ultimo anno con frequenti attacchi a macchine agricole e fattorie, posti di blocco, scioperi della fame dei prigionieri indigeni e sparatorie con vittime. Secondo dati delle autorità gli episodi violenti in quest'area sono aumentati del 94 per cento nei primi 6 mesi del 2021. Un rapporto dei vertici della Polizia (Carabineros) dà conto dell'aumento della tensione a partire dall'uccisione in uno scontro a fuoco con la polizia il 12 luglio di quest'anno, del membro della comunità mapuche, Pablo Marchant. Nel dettaglio il rapporto informa di 44 picchetti stradali in 22 dei quali si è registrata la presenza di armi da fuoco, 11 attacchi incendiari, 33 episodi di minacce, e 5 manifestazioni con disordini. (segue) (Abu)