Covid: Rezza, situazione stabile ma completare rapidamente campagna vaccinazione

- Questa settimana la situazione epidemiologica nel nostro Paese "resta pressoché stabile rispetto alla settimana scorsa, l'incidenza si fissa a 74 casi per centomila abitanti". Lo afferma il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. "Scende di poco al di sotto dell'unità l'Rt e si fissa intorno a 0,97 - continua -. Il tasso di occupazione dei posti di area medica è al 7,3, in terapia intensiva al 5,3 per cento, al di sotto della soglia critica a livello nazionale, anche se c'è una regione che la supera e altre che si stanno avvicinando. Data la situazione epidemiologica e il fatto che riapriranno le scuole e si rimetterà in moto una serie di attività - conclude Rezza -, è bene completare rapidamente la campagna di vaccinazione e continuare a mantenere dei comportamenti che siano ispirati alla prudenza".(Rin)