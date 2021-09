Imprese: Profumo (Leonardo), lavoriamo su cessione Automation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cessione di Automation è “una cosa su cui continuiamo a lavorare”. Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, parlando a margine della prima giornata del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Si tratta di un business che purtroppo nella sua storia non ha mai guadagnato: ha alcune tecnologie molto valide ma siamo piccoli, e continuo a pensare che ci siano dei proprietari migliori per dare un futuro positivo a questa attività”, ha detto, aggiungendo che “presentarla come una crisi aziendale è una visione del tutto sbagliata”. “Quest’anno dovrebbe andare a break even grazie agli sforzi che abbiamo fatto e all’impegno che ci abbiamo messo, e già questo credo sia importante ma tra questo e dire che noi siamo i migliori proprietari c’è una differenza: è un mestiere nel quale sappiamo bisognerà investire tanti soldi per mantenere la competitività e noi dobbiamo anche fare delle scelte su dove allocare le risorse”, ha concluso. (Rin)