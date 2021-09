© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Autostrade informa che a partire dalle 21.00 di lunedì 6 settembre e per tutta la durata della notte, fino alle 5.00 di martedì 7, la stazione di Brescia ovest, sulla A4, sarà completamente chiusa, in entrata e in uscita, per consentire programmati lavori di pavimentazione. (Com)