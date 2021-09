Imprese: Profumo (Leonardo), carenza microchip non ci crea problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di microchip non crea problemi a Leonardo. Lo ha detto l’amministratore delegato Alessandro Profumo, parlando a margine della prima giornata del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Alcune cose le produciamo al nostro interno, e poi abbiamo una produzione abbastanza limitata di oggetti che richiedono chip, dove il valore del chip è importante ma è abbastanza limitato: non siamo il mondo dell’automotive”, ha detto. (Rin)