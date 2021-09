© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Israele, lanciati missili da contraerea siriana, esplosioni udite vicino a Tel Aviv - La contraerea siriana ha sparato una "quantità notevole" di missili, uno dei quali ha attraversato lo spazio aereo israeliano prima di esplodere sul Mar Mediterraneo. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf), secondo le quali alcuni frammenti del missile della difesa aerea siriana sono stati trovati a nord di Tel Aviv. Nella zona non sono state attivate le sirene di allarme in quanto il missile si dirigeva verso aree disabitate e non è stato segnalato nessun ferito o danno materiale. “Questa mattina, i residenti hanno trovato una serie di frammenti di missili a terra”, hanno riferito le Idf in una nota, in riferimento alle esplosioni udite dai residenti dei dintorni di Tel Aviv. L’agenzia governativa siriana “Sana” ha dichiarato questa mattina che dei missili israeliani, provenienti dalla zona a sud-est di Beirut, hanno preso di mira la capitale Damasco. Secondo la fonte, le difese aeree del governo hanno risposto al lancio dei missili e abbattuto “la maggior parte di essi”. Le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno commentato né confermato la notizia. (segue) (Res)