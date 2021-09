I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: morto generale Firouzabadi, alto consigliere militare di Khamenei - Il generale Hassan Firouzabadi, ex capo di Stato maggiore delle Forze armate iraniane e alto consigliere militare della Guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, è deceduto oggi probabilmente dopo aver contratto il Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Firouzabadi, 70 anni, ha ricoperto la più alta carica militare in Iran dal 1989 al 2016 ed era stato posto sotto sanzioni dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per "gravi violazioni dei diritti umani". L’agenzia “Irna” non ha specificato la malattia che lo ha ucciso, sebbene altri organi di stampa nazionali come “Isna” e “Fars” abbiano riferito che il decesso è avvenuto per Covid-19. La scorsa settimana, l'Iran ha registrato un record di 709 morti in un solo giorno, a seguito dell’esplosione di una quinta ondata di casi dovuta alla variante Delta del Covid-19. (segue) (Res)