- Turchia: inflazione al 19,25 per cento ad agosto, in aumento rispetto alle stime - L'inflazione alimentare in Turchia è salita al 29 per cento ad agosto, mentre l'inflazione complessiva è salita più del previsto al 19,25 per cento su base annua, rispetto al 18,95 per cento registrato a luglio. E’ quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Istituto statistico turco (Tuik). Un sondaggio dell'agenzia di stampa “Anadolu” pubblicato la scorsa settimana prevedeva un aumento medio annuo del 18,78 per cento dei prezzi al consumo ad agosto. Gli alimenti e le bevande analcoliche hanno mostrato il maggior aumento dei prezzi su base annua (+29 per cento), seguiti da mobili e attrezzature per la casa (+22,91 per cento) e trasporti (+21,76 per cento). Nel frattempo, anche l'inflazione mensile è aumentata dell'1,12 per cento ad agosto rispetto al mese precedente: la mediana delle stime per agosto degli economisti era di un aumento dello 0,72 per cento. Il Tuik ha osservato che le uniche diminuzioni mensili dei prezzi al consumo sono state registrate nell'abbigliamento e nelle calzature (-3,08 per cento) e nei trasporti (-0,77 per cento). L'aumento mensile più alto è stato nel cibo e nelle bevande analcoliche (+3,18 per cento); hotel, caffè e ristoranti (+2,27 per cento); e arredi e elettrodomestici (+1,38 per cento). La Banca centrale turca prevede che l'inflazione del Paese raggiungerà il +14,1 per cento alla fine dell'anno. (segue) (Res)