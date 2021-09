I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angola-Rdc: governo congolese chiederà risarcimento a miniera di Catoca per danni inquinamento - Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) chiederà un risarcimento ai proprietari della miniera di diamanti di Catoca, nel nord dell'Angola, per le perdite di acque inquinate che in Rdc hanno fatto ammalare almeno 4.400 persone e ne ha uccise 12. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente congolese, Eve Bazaiba, spiegando nel quadro di una conferenza stampa che le perdite individuate a fine luglio hanno colorato di rosso l'affluente del fiume Congo dopo che un elemento della diga necessario a trattenere i rifiuti industriali si è rotto. Lo scorso mese i ricercatori dell'università di Kinshasa avevano denunciato un "enorme inquinamento" nella zona, con effetti che hanno colpito circa 2 milioni di persone e ucciso i pesci del fiume. Il Congo, che condivide con l'Angola un confine comune di 2.575 chilometri, intende quindi stabilire con le autorità del paese confinante un'intesa basata sul principio "chi inquina paga", secondo cui chi produce inquinamento dovrà sostenere i costi di pulizia del territorio. Bazaiba ha detto che se per il momento non è possibile stimare i danni che Kinshasa potrebbe chiedere a Luanda, migliaia di persone si sono ammalate per l'inquinamento. (segue) (Res)