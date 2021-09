I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: esercito, 6mila miliziani di Boko Haram si sono arresi o hanno aderito allo Stato islamico - Nel corso delle ultime due settimane 6mila miliziani di Boko Haram si sono arresi alle autorità della Nigeria o hanno giurato fedeltà al gruppo rivale dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap). Lo sostiene l'esercito nigeriano, che in dichiarazioni alla stampa ha precisato che oltre a chi ha deposto le armi si sono consegnati alle autorità anche membri delle famiglie dei combattenti. Da questo momento, hanno spiegato, le autorità nigeriane lavorano a programmi di deradicalizzazione e reinserimento per gli ex combattenti, anche se l'opinione pubblica è scettica sul successo di quest'operazione. Secondo l'Onu, l'insurrezione di Boko Haram iniziata nel 2009 ha causato la morte di oltre 300mila persone e lo sfollamento di milioni di altre in Nigeria e in diversi altri paesi della regione del lago Ciad. La recente morte del leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, ha aperto la strada all'adesione di membri del gruppo a quello rivale di Iswap, allargando l'azione jihadista in un territorio già martoriato da continue violenze. (segue) (Res)