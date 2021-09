I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: cinque ragazze sfuggono ai rapitori dello Zamfara - Cinque ragazze parte del gruppo di 73 studenti rapiti mercoledì scorso da una scuola dello Stato di Zamfara, nel nord della Nigeria, sono riuscite a sfuggire ai loro sequestratori. Lo hanno detto alla "Bbc" i genitori delle ragazze fuggite, spiegando che sono riuscite a sottrarsi ai loro rapitori negli spostamenti che il gruppo ha fatto nella foresta per far perdere le loro tracce. La polizia ha confermato che le cinque persone sono state "salvate", senza fornire ulteriori dettagli, e hanno aggiunto che gli agenti lavorano per localizzare gli altri rapiti. I 73 studenti sono stati rapiti mercoledì 1mo settembre da una scuola secondaria di Kaya, nell'area del governo locale di Maraduna. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, il portavoce della polizia locale Muhammad Shehu ha riferito che il rapimento è seguito ad un attacco condotto da parte di un numero non precisato di aggressori armati e che le operazioni di ricerca degli studenti sono in corso. Fonti citate dal quotidiano "Premium Times" riferiscono che tra le persone rapite c'è anche il vicepreside della scuola, Zayyanu Tsaba. (segue) (Res)