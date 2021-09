I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zimbabwe: si fa passare per il vicepresidente per ricevere cure ospedaliere gratuite, arrestato - Un uomo dello Zimbabwe che si è fatto passare per il vicepresidente Constantino Chiwenga al fine di ricevere cure mediche gratuite è stato arrestato. Il 35enne, riferisce il sito di informazione "Harare.com", ha più volte richiesto e ricevuto cure per il suo mal di testa in due ospedali del paese, dichiarando di essere il vicepresidente. Nonostante la netta differenza di età con Chiwenga (65 anni), Marlon Katiyo è riuscito a farsi curare gratuitamente. Oggi il tribunale di Harare esaminerà la sua richiesta di cauzione. (Res)