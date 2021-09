© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

El Salvador: Usa, preoccupati per riforma legge su carriere giudiziarie - Il governo degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per le leggi approvate in El Salvador che consentono di rimuovere dal loro incarico i giudici e i pubblici ministeri di età pari o superiore a 60 anni. "Siamo preoccupati per le riforme della Legge sulla carriera giudiziaria e della procura. Un sistema giudiziario indipendente e la separazione dei poteri sono vitali per la democrazia", ha scritto su Twitter Jean Manes, incaricata d'affari dell'ambasciata Usa nel Paese. "Esperienza, intuizione e saggezza sono essenziali nelle forze dell'ordine e in altre carriere. La discriminazione generale basata sull'età o sugli anni di lavoro garantisce che il talento esistente non venga sfruttato e apre le porte all'influenza politica nel sistema giudiziario", ha aggiunto.