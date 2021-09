I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina-Cile: governo Buenos Aires su disputa territoriale, "ha gettato un'ombra su agenda positiva" - La decisione del presidente del Cile, Sebastian Pinera, di includere per decreto nei suoi limiti territoriali una porzione di 5 mila chilometri quadrati della piattaforma marittima e continentale che le Nazioni Unite avevano riconosciuto nel 2017 come appartenente all'Argentina, "ha gettato un'ombra sull'agenda positiva" che avevano avviato a gennaio di quest'anno i due paesi con la visita del capo di Stato argentino, Alberto Fernandez, a Santiago. Ad affermarlo ad "Agenzia Nova" è un'alta fonte del ministero degli Esteri argentino, che afferma inoltre di non aver ancora cercato di stabilire una linea di dialogo diretta con il Cile, così come invocato ieri dal ministro degli Esteri di quel Paese, Andres Allamand. "Non è il momento del dialogo, la nostra posizione adesso è informare e non ci stancheremo di farlo fintanto che sarà necessario. Abbiamo un diritto acquisito e lo difenderemo", fa sapere l'Argentina. Buenos Aires si dice sicura inoltre che a questo punto "la disputa andrà avanti per anni". (segue) (res)