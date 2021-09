I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: creato gruppo di élite per combattere traffico di esseri umani - La ministra degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez, ha annunciato la creazione di un gruppo di élite di coordinamento per combattere il traffico e la tratta di esseri umani. L’annuncio fa seguito alla una riunione straordinaria dei rappresentanti di Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Costa Rica tenuta a Panama lo scorso 11 agosto per discutere di come fare fronte all’aumento dei flussi migratori diretti verso Messico, Stati Uniti e Canada. “Chiediamo ai paesi della regione di lavorare in modo articolato con il ministero dell’Interno della Colombia e le autorità internazionali che consentono di combattere queste reti criminali”, ha scritto la ministra sul suo account Twitter. A seguito della riunione dell’11 agosto i governi di Panama e Colombia hanno concordato l'istituzione di un piano di contingentamento che consenta l'attraversamento giornaliero di gruppi di migranti composti al massimo da 650 persone, fino alla fine di agosto, e di non più di 500 nel mese di settembre. (res)