- Bangladesh: Covid, governo annuncia riapertura scuole il 12 settembre - Il governo del Bangladesh ha deciso di riaprire le scuole il 12 settembre, dopo un anno e mezzo di chiusura dovuto alla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi la ministra dell’Istruzione, Dipu Moni, dopo una riunione col Comitato nazionale di consulenza tecnica. La ministra ha precisato che la riapertura riguarderà le scuole primarie e secondarie, i college e le madrase mentre la questione dell’università è ancora pendente. Il tema sarà discusso in una riunione dedicata in cui si farà il punto sulla percentuale di studenti universitari vaccinati. Il governo, inoltre, appena sarà possibile, intende coinvolgere anche i minori di età superiore a 12 anni nella campagna di vaccinazione. Le scuole, le università e gli altri istituti di istruzione del Paese sono chiusi dal 16 marzo dell’anno scorso, alcuni giorni prima che scattasse il primo lockdown nazionale (24 marzo - 31 maggio 2020). La chiusura interessa 38 milioni di studenti, per i quali sono stati introdotti programmi di didattica a distanza, anche attraverso la televisione. La riapertura è stata annunciata e rimandata più volte. Oggi il Paese ha registrato 3.167 nuovi casi e 70 decessi. (segue) (Res)