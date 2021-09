© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: formata squadra incaricata di studiare la disputa di confine con la Cina - Il nuovo primo ministro del Nepal, Sher Bahadur Deuba, questa settimana ha formato una squadra di cinque membri incaricata di studiare la disputa di confine con la Cina in corrispondenza del distretto di Humla. Lo riferisce il quotidiano “The Kahtmandu Post”. La questione è emersa un anno fa quando il precedente governo, guidato da Khadga Prasad Sharma Oli, inviò funzionari del ministero dell’Interno a verificare le segnalazioni riguardanti la costruzione di undici edifici da parte cinese dopo la scomparsa dell'undicesimo pilastro di demarcazione nella montuosa area di confine. Sulla base del rapporto dell’ispezione, dei registri ufficiali e delle carte geografiche il dipartimento di Topografia concluse che gli edifici in questione non si trovano all’interno del territorio nepalese. (Res)