Polonia: morte cerebrale per secondo bambino afgano che ha ingerito funghi avvelenati

- Un bambino afgano evacuato da Kabul in Polonia è in stato di morte cerebrale dopo aver ingerito funghi avvelenati. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Pap” sulla base di quanto reso noto dai medici che lo hanno in cura al Centro di salute del bambino di Varsavia. Si tratta del fratello di sei anni di un altro bambino di cinque morto ieri per lo stesso motivo. Il minore di cui oggi è stata confermata la morte celebrale si trovava in gravi condizioni e aveva subito un trapianto di fegato. Una sorella diciassettenne è stata invece dimessa dall’ospedale dopo un iniziale ricovero. I tre minori sono arrivati in Polonia con la loro famiglia il 23 agosto e sono stati messi in quarantena in una struttura nei pressi della capitale Varsavia, nel villaggio di Podkowa Lesna. L’ingestione dei funghi velenosi è avvenuta il giorno successivo al loro arrivo. Sarebbe stata la medesima famiglia afgana a raccoglierli e usarli per preparare una zuppa. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine. (Vap)