Usa: Biden, presto un piano per contrastare diffusione variante Delta

- Il governo degli Stati Uniti annuncerà presto "i prossimi passi" necessari a combattere la diffusione della variante Delta del Covid-19. Lo ha detto il presidente Joe Biden commentando il calo di assunzioni registrato negli Usa durante il mese di agosto. "Non c'è dubbio che la variante Delta sia il motivo per cui il rapporto di lavoro di oggi non è più forte. So che le persone stavano cercando (lavoro), e speravo in un numero (di assunzioni) più alto", ha detto citato da "Cbs News". Biden ha quindi aggiunto che a partire dalla prossima settimana il suo governo lavorerà ad un piano per contrastare la diffusione della variante. Il dottor Anthony Fauci, capo dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive e consulente medico capo del presidente Biden, ha affermato che la variante "ha una costellazione di mutazioni che suggeriscono possa sfuggire a determinati anticorpi", considerando tuttavia che questa non rappresenti "una minaccia immediata" per la sicurezza sanitaria degli Stati Uniti. "Prendiamo tutto con la massima serietà, ma non la consideriamo una minaccia immediata in questo momento", ha detto Fauci nel corso di un briefing alla Casa Bianca. Altamente trasmissibile, ad oggi la variante delta rappresenta circa il 99 per cento dei casi di Covid-19 segnalati negli Usa. (segue) (Nys)