Usa: Biden, presto un piano per contrastare diffusione variante Delta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati governativi, nel mese di agosto negli Stati Uniti sono stati creati solo 235mila nuovi posti di lavoro, una quota in sorprendente calo rispetto ai 940mila nuovi posti creati in ciascuno dei due mesi precedenti. Nonostante nel periodo considerato il tasso di disoccupazione sia sceso dal 5,4 al 5,2 per cento, hanno spiegato le autorità in conferenza stampa, i dati di agosto sull'occupazione sono deludenti e sono secondo loro attribuibili in buona parte alla circolazione della variante delta. Tuttavia, il numero di offerte di lavoro rimane a livelli record e si prevede che le assunzioni rimangano solide nei prossimi mesi. (Nys)