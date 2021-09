Spagna: ministra Diaz, Ceoe spieghi perchè non vuole aumento salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) deve spiegare perchè è contraria ad un aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) per i lavoratori più vulnerabili mentre stanno contrattando migliori condizioni economiche per quelli che godono già di condizioni migliori. Lo ha affermato la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, nel commentare le dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente della Ceoe, Antonio Garamendi, secondo il quale "non è questo il momento" di un incremento del Smi che il governo intende approvare entro quest'anno. "È difficile capire oggi nel nostro Paese, in termini di ripresa economica e di occupazione, non difendere un aumento del Smi, quando i contratti collettivi stanno rivalutando i salari tra l'1,5 e l'1,8 per cento", ha evidenziato la ministra, avvertendo che chiunque si opponga all'aumento salariale per circa 1,5 milioni di lavoratori più vulnerabili dovrebbe spiegarlo alla società spagnola. (Spm)