Italia-Germania: ambasciata a Berlino partecipa a Festival of Lights

- L’ambasciata d’Italia a Berlino partecipa da questa sera, per la prima volta, al Festival of Lights, la manifestazione visuale che ogni anno dal 2003 “colora” i principali monumenti della capitale tedesca proiettando sulla loro superficie dei video d’artista. Come riferisce una nota, l'ambasciata proietta sulla sua facciata, da questa sera fino al 12 settembre, un video dedicato a Dante Alighieri, omaggio al Poeta nel 700mo anniversario della sua morte. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle manifestazioni “Dante 700 nel mondo” promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “L’utilizzo di una tecnica come il videomapping per parlare di Dante non è soltanto uno strumento per raccontarlo alle generazioni più giovani ma anche un modo per ricordare la forte carica creativa che si ritrova nella sua opera. Dante può a tutti gli effetti essere considerato non solo il padre della lingua italiana ma anche uno dei più alti esponenti della creatività italiana”, ha dichiarato l’ambasciatore Armando Varricchio nell’illustrare le ragioni della scelta. (segue) (Geb)