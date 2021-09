Milano 2021: Calenda, politica torni ad essere arte di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica deve tornare ad essere arte di governo: è necessario lavorare per produrre qualcosa capace di generare un reale miglioramento per la città. A Milano l'avete fatto: avete portato un pragmatismo fattivo della politica", lo ha affermato Carlo Calenda, leader di Azione, oggi durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte programmatiche elaborate dai tavoli tematici di Milano in Azione e integrate nel programma della lista "I Riformisti - Lavoriamo per Milano con Sala" e della coalizione di centrosinistra a sostegno di Giuseppe Sala. A illustrare il lavoro dei tavoli tematici sono stati Giulia Pastorella, capolista de I Riformisti, e Andrea Brugora, responsabile del programma di Milano in Azione e candidato al consiglio comunale. "Le nostre proposte sono il frutto di un lavoro di lungo corso, ispirate anche ai modelli di altre città europee – ha spiegato Giulia Pastorella - questi contenuti vogliono lanciare la nostra città nel futuro, nel quadro della città a 15 minuti e in ottica innovativa e digitale. Tanti gli ambiti che abbiamo preso in esame, compresa la sicurezza, che non è, come spesso viene presentato, un tema 'di destra': lo affrontiamo non con grandi slogan ma con proposte concrete. Infine, la nostra lista si chiama Lavoriamo per Milano non per caso. Lavoro, attività produttive, rilancio del commercio di prossimità ma supportato dal digitale sono temi prioritari nella Milano post-pandemia". "Sono fiero del risultato del lavoro dei 18 Tavoli Tematici che ho coordinato in questi mesi: le 39 proposte che presentiamo sono il frutto del lavoro corale di oltre cento esperti e professionisti. Il risultato sono azioni concrete e pronte per essere implementate dall'amministrazione, in linea con il dna di Azione, improntato al pragmatismo - ha affermato Andrea Brugora - Tra le più innovative figurano il passaggio ad un'amministrazione totalmente 'zero carta' e un piano di riposizionamento della movida lontano dalle aree residenziali sul modello Barcellona, risolvendo così un problema spinoso riemerso proprio in questi giorni con l'ordinanza firmata dal sindaco su via Lecco". (Com)