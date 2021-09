Roma 2021: Bordoni (Lega), Capitale ridotta allo stremo da Raggi, serve sindaco all'altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati della fallimentare amministrazione Raggi sono sotto gli occhi di tutti: strade strabordanti di rifiuti, servizi di trasporto urbano in perenne difficoltà, strade impercorribili, quartieri abbandonati a sé stessi e periferie sempre più lasciate sole: progetti di autopromozione sociale fermi al palo, riqualificazione urbanistica e piani di zona a cui non si è saputo dare continuità". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Oggi, dopo cinque anni a guida 5 stelle, la Capitale è ridotta allo stremo e i cittadini sono sempre più rassegnati. Virginia Raggi è il sindaco del fallimento grillino e Roma ha bisogno di tornare alla 'normalità', condizione minima per la Capitale d'Italia. Per questo auspico che Roma possa presto voltare pagina e avere finalmente un sindaco e un'amministrazione alla sua altezza". (Com)