Venezuela: presidente imprenditori a "Nova", dialogo governo-opposizioni è "ritorno alla politica"

- L'avvio dei negoziati tra il governo del Venezuela e le opposizioni è un "ritorno alla politica", di cui il Paese ha bisogno per risolvere una crisi dai mille aspetti. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Carlos Fernandez Gallardo, presidente di Fedecamaras, la più importante confederazione imprenditoriale del Venezuela. "Salutiamo il ritorno alla politica", ha detto Fernandez dopo che a metà agosto le parti si sono incontrate a Città del Messico per firmare il memorandum di intesa per dare il via ai negoziati. "Il dialogo rimane una delle principali conquiste della civiltà", e nel nostro caso può aiutare ad alleviare il clima conflitto" degli ultimi anni. Un passaggio che non serve solo ad "abbassare i toni" ma anche a ripristinare il valore delle istituzioni, elemento "fondamentale per lo sviluppo economico, oltre che sociale e politico del Paese". (segue) (Res)