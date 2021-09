Venezuela: presidente imprenditori a "Nova", dialogo governo-opposizioni è "ritorno alla politica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale buon esito del dialogo può infatti contribuire a sgravare l'economia venezuelana - oggi "molto ridotta rispetto a quella di un tempo" - dal nocivo "clima di alta conflittualità politica". Fernandez cita l'esempio "dell'Italia del dopoguerra e di come riusciva a crescere nonostante i numerosi cambi di governo. Ma una cosa è instabilità politica e altro è l'instabilità istituzionale". L'obiettivo è ora proprio quello di rafforzare le istituzioni anche perché, "alla fine, la fiducia degli investitori" è strettamente legata alla forza e alla indipendenza degli attori istituzionali". Senza di questo anche le eventuali "buone opportunità d'affari rischiano di non trasformarsi in investimenti realmente produttivi". (Res)