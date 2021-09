Cultura: Istituto del Cairo, l'8 settembre concerto “Mediterraneo Ostinato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura del Cairo, proseguendo nell’iniziativa di interscambio musicale italo-egiziano all’insegna della musica mediterranea., propone per l’8 settembre un concerto dal titolo “Mediterraneo Ostinato”. Lo riferisce oggi sul proprio sito internet la Farnesina. L’evento, organizzato in collaborazione con Makan – Egyptian Center for Culture and Arts, che idea concerti che uniscono virtualmente le due sponde del Mediterraneo, prevede l’incontro musicale tra il gruppo la Banda Ikona (Italia) e i musicisti di Nass Makan (Egitto). La musica della Banda Ikona è un grande omaggio al Mediterraneo, alle sue contraddizioni, al suo fascino millenario, alle sue tante culture. Per la sua musica il gruppo utilizza strumenti come il bouzouki greco, l'oud arabo, la darbouka, insieme a quelli della tradizione occidentale. Nei testi, invece ci sono il siciliano, l'ebraico, il serbo-croato, l'arabo, il francese, il lingala - portato in Europa dai tanti immigrati dell'Africa profonda - e c'è il greco antico. Il percorso musicale della Piccola Banda Ikona diventa così un viaggio affascinante tra i suoni e le culture del Mediterraneo, unite alle atmosfere della tradizione popolare del centro-sud italiano e a melodie balcaniche, greche, sefardite. Il concerto potrà essere seguito online dalle 20:00. (Res)