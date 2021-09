Energia: Ruffino (CI), Cingolani riferisca anche su deposito nazionale scorie radioattive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha parlato a lungo di centrali nucleari di nuova generazione. Mi piacerebbe tanto facesse lo stesso in merito all'individuazione del sito per il deposito nazionale di scorie radioattive di cui non si parla più". Ad affermarlo in una nota Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia. "Il silenzio del ministro sul deposito preoccupa - aggiunge - e sarebbe meglio se venisse quanto prima in Parlamento ad aggiornarci sull'iter. Nella rosa delle località prese in considerazione dal governo infatti, compaiono anche località chiaramente inidonee a siti di deposito, per tutta una serie di caratteristiche. Mi riferisco ad esempio alla piemontese Carmagnola e le sue splendide campagne: ricche di colture tipiche e di alta specializzazione. Da tempo mi batto per salvaguardare tutta l'area dalla costruzione di un sito che avrebbe un impatto devastante in termini ambientali, ma anche economici e sociali a partire dall'importante distretto agricolo. Ecco perché - conclude Ruffino -, chiedo che il ministro Cingolani venga al più presto a riferire in parlamento sul tema". (Com)