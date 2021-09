Regno Unito: vescovo Chiesa anglicana si dimette per aderire alla Chiesa cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vescovo di Ebbsfleet, Jonathan Goodall, si è dimesso dall’incarico in seno alla Chiesa anglicana e lasciato tale confessione, “rientrando in comunione” con la Chiesa cattolica romana. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, con una nota, in cui si accolgono “con rammarico” le dimissioni di Goodall dall’incarico episcopale, che deteneva da otto anni. Welby, la massima autorità spirituale della Chiesa anglicana, si è detto comunque “profondamente grato” verso il vescovo dimissionario “per il suo ministero e i molti anni di servizio nella fede”. “Le mie preghiere sono per lui e Sarah, sia per il suo futuro ministero e per la direzione verso cui sono stati chiamati nel continuare il viaggio dedicato al servizio a Cristo”. Da parte sua, Goodall ha rilevato di voler “essere ricevuto in piena comunione con la Chiesa cattolica romana”, una scelta presa “dopo un lungo periodo di preghiera, che è stato uno dei periodi più difficili della mia vita”.(Rel)