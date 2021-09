Libia: monito del Consiglio presidenziale, “stop immediato degli scontri a Tripoli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso grave preoccupazione per gli scontri armati in corso, compreso il presunto uso di fuoco indiretto, a Salah al Din, un quartiere densamente popolato di Tripoli. Attraverso un comunicato stampa, la Missione "chiede l'immediata cessazione delle ostilità e invita tutte le parti a esercitare la massima moderazione". Unsmil "ricorda a tutte le parti i loro obblighi, ai sensi del diritto umanitario internazionale, per garantire la protezione dei civili e delle infrastrutture civili". La missione invita tutte le autorità competenti ad assumersi le proprie responsabilità nell'assicurare la protezione dei civili e nell'esercitare il controllo sulle rispettive unità, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e, in particolare, la risoluzione 2570, anche attraverso l'avvio di un Processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione (Ddr) e di riforma del settore della sicurezza (Ssr) per mettere tutte le armi sotto il controllo dello Stato. (segue) (Lit)