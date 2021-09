Libia: monito del Consiglio presidenziale, “stop immediato degli scontri a Tripoli” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenti scontri armati tra milizie islamiste rivali sono avvenuti all’alba di oggi a Tripoli, la capitale della Libia. A essere coinvolte sono state in particolare due formazioni armate, considerate tra le più importanti della Tripolitania: la 444ma Brigata e la milizia Ghaniwa. “Questi combattimenti riguardano il territorio, non le risorse finanziarie”, spiega ad “Agenzia Nova” l’analista Jalel Harchauoi, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute. La 444esima brigata è tecnicamente sotto il ministero della Difesa ed è comandata dal capitano Mahmoud Hamza, miliziano seguace dell’Islam salafita, ex membro delle Forze speciali di deterrenza (Rada), potente apparato del ministero dell’Interno per combattere il terrorismo e il crimine organizzato. Dopo la guerra di Tripoli del 2019-2020, Hamza ha formato la 444ma Brigata, divenuta in breve tempo una delle principali milizie della Libia occidentale, molto attiva nella lotta al traffico di esseri umani e al contrasto del contrabbando di petrolio nella città di Bani Walid e nell’area a sud-est di Tripoli. Secondo Harchauoi, il gruppo armato gode dell’appoggio di Ankara, ma deve moderare le sue ambizioni. “La Turchia sostiene la Brigata 444esima, ma piuttosto che lanciarsi nella lotta sta cercando di evitare una guerra nella guerra di Tripoli”, ha detto Harchauoi. (segue) (Lit)