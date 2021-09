Libia: monito del Consiglio presidenziale, “stop immediato degli scontri a Tripoli” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La milizia Ghaniwa, invece, fa capo a Abdelghani al Kikli, tra i miliziani più potenti e noti in circolazione, già capo della Forza di sicurezza centrale di Abu Salim, ex milizia formata dopo il 2011 in uno dei più popolosi quartieri della capitale, appunto Abu Salim. Oggi la milizia Ghaniwa è inquadrata nell’Autorità di supporto alla stabilità (Ass), apparato di sicurezza creato nel gennaio 2021 che fa capo al Consiglio presidenziale. Intanto il comandante del distretto militare di Tripoli, il generale Abdel Basset Marwan, ha accusato la 444ma Brigata di non aver rispettato gli ordini e di aver partecipato a importati riunioni militari senza averne titolo. (segue) (Lit)