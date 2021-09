Libia: monito del Consiglio presidenziale, “stop immediato degli scontri a Tripoli” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo. In un video pubblicato su Facebook, il generale Marwan ha incolpato il capitano Mahmoud Hamza di aver aperto un conto indipendente dove sarebbero stati versati 10 milioni di dinari (circa 2 milioni di dollari), in violazione delle regole: la 444ma Brigata non avrebbe una responsabilità finanziaria indipendente, ma farebbe infatti capo al Distretto militare di Tripoli. Lo stesso generale ha accusato il leader della Brigata di aver pianificato un viaggio in Turchia senza aver informato il comandante della regione della Libia occidentale. Marwan ha spiegato che la Brigata è composta da persone “che non hanno nulla a che fare con il lavoro militare e che non sono militari”. (Lit)